دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى مصدر سعودي مسؤول، الخميس، ما وصفها بـ"الادعاءات والمزاعم" التي جاءت في تقرير "هيومن رايتس ووتش" (HRW) حول مقتل مهاجرين إثيوبيين على يد قوات حرس الحدود السعودي، مشيرا إلى أن هذه ادعاءات ومزاعم "لا أساس لها من الصحة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تصريحات المصدر، التي نفى فيها "الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية)"، وأكد المصدر أن هذه ادعاءات "لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة".

واستنكر المصدر "إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة"، عن السعودية واصفا التقارير بأنها "مُسيسة ومضللة"k ولافتا إلى أن نشرها والترويج لها يأتي في سياق "حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة"، على حد قوله.

وقال المصدر إنه "سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود" بين السعودية واليمن.

وأكد المصدر على "التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وفقا لما نقلته "واس".

وزعم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، صدر الاثنين، أن عناصر من حرس الحدود السعودي قتلوا "مئات" من المهاجرين واللاجئين الإثيوبيين أثناء عبورهم الحدود اليمنية-السعودية بين مارس/أذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.