دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، تصريحات سابقة أدلى بها أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالله النفيسي، وما زعمه عن أهداف إسرائيل في منطقة الخليج.

تصريحات النفيسي المتداولة أدلى بها خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بيوتيوب العام 2020 وكان قد تطرق لها خلال مقابلة مع قناة الجزيرة تعود للعام 2000 مع الإعلامي أحمد منصور.

ويزعم النفيسي في تصريحه المتداول أن إسرائيل "تريد من وراء هذه الاتفاقات الترتيب مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي على أمر خطير للغاية وهو توطين على الأقل 3 ملايين فلسطيني في صحراء الخليج.."

وسبق وأن أثار النفيسي ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل بعد تصريحات قارن فيها بدو الجزيرة العربية بالفلسطينيين، خلال مقابلة مع القبس الكويتية العام 2022 قال فيها: "(الفلسطينيون) يعرفون كيف يعيش فأنت لا تضحك على- مو بدو مثل الجزيرة العربية ما عنده ولاءات مثل البدو لا أبدا، الشعب الفلسطيني شعب تقريبا أوروبي يعني.. يعني أعلى مستوى تعليم في الشعوب العربية هو الشعب الفلسطيني الكوادر الفنية من أطباء ودكاترة وكذا وكذا.."