دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات، الجمعة، القائمة الأولية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، في جميع إمارات الدولة، بعد انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين، والتي استمرت أربعة أيام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت (وام) في تقريرها: "بلغ إجمالي عدد المرشحين ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 309 مرشحين، من بينهم 118 مرشحا في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و50 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21، مرشحاً في إمارة عجمان، و34 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة".

وتواصل المرأة الإماراتية مشاركاتها الفاعلة في مسيرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورة الانتخابية الخامسة؛ إذ ضمت القائمة الأولية للمرشحين 128 مرشحة بنسبة 41% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهن 54 في أبوظبي، و27 في دبي، و19 في الشارقة، و12 في عجمان و5 مرشحات في رأس الخيمة و5 في أم القيوين و6 مرشحات في الفجيرة، بحسب الوكالة.

في حين بلغ عدد المرشحين الذكور 181 مرشحا، بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، من بينهم 64 في أبوظبي، و30 في دبي، و31 في الشارقة، و29 في رأس الخيمة و9 مرشحين في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين، كما بلغ المرشحين الشباب 36 مرشحا بنسبة 11.65% للفئة العمرين ما بين 25- 35 عاما، وذلك من إجمالي عدد المرشحين.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ سيلي إعلان القائمة الأولية للمرشحين، فتح باب تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة 26- 28 أغسطس/آب الجاري، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون المقدمة خلال الفترة من 29- 31 من شهر أغسطس الجاري، ثم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر/أيلول 2023، طبقا لما أفادت (وام).

وأكدت الوكالة أنه "بحسب الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، سوف تبدأ الحملات الانتخابية في 11 سبتمبر، وتستمر 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر/أيلول، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات".