دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي السعودي خالد الدخيل، إن مصطلح "الخليج العربي" يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وإنه كان يطلق عليه اسم "البحر الفارسي" عندما كان لإيران حضور أكبر، عندما كانت الجغرافيا فارسية، أما الآن فالجغرافيا أصبحت عربية، مما أثار تفاعلا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وصف خلال زيارته مؤخرا للسعودية الخليج بـ"الفارسي"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وقال الدخيل في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، توتير سابقا: "الخليج العربي اسم حديث يعود للنصف الثاني من القرن ٢٠. أما اسم الجزيرة العربية أو جزيرة العرب فتعود جذوره لمئات، بل آلاف السنين".

وأضاف أن "جزيرة العرب هي المنطقة الحضارية الثالثة بجانب وادي الرافدين ووادي النيل. ثم إن الخليج العربي امتداد جغرافي وتاريخي للجزيرة العربية، وليس العكس".

وأردف خالد الدخيل في منشور آخر عبر منصة "إكس": "الاسم القديم للخليج العربي هو الخليج أو البحر الفارسي. ابن خلدون في مقدمته الشهيرة يسميه كذلك. حينها كان لإيران الحضور الأكبر على الخليج لغياب أغلب الدول العربية المطلة عليه".

وأضاف: "حاليا كل الدول المطلة على هذا الخليج عربية ما عدا إيران. كانت الجغرافيا فارسية. الآن الجغرافيا عربية".

وأثار منشور الأكاديمي السعودي ردود فعل وتعليقات من نشطاء وجاءت أبرزها كالتالي: