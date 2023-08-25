دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على سؤال من أحد النشطاء بإمكانية رغبته في الاستثمار في روسيا في المستقبل، بعد مقتل زعيم جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، قائلا: "أرض الله واسعة"، مما أثار تفاعلا.

وقال أحد النشطاء في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، موجها كلامه إلى نجيب ساويرس: "افرض في المستقبل أنت عاوز تستثمر في روسيا؟ وفعلا رغم كل شيء روسيا فرصه لأي مستثمر. لازم يكون في دبلوماسية ولا إيه يا هندسة".

وعلق ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الخميس: "معنديش … وأرض الله واسعة للاستثمار …و الرزق بتاع ربنا هو اللي بيوزعه كده و لا كده".

وتوالت تعليقات نشطاء على "إكس"، ردا على ما ذكره ساويرس، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكان ساويرس علق أيضا، الخميس، على أحد النشطاء الذي قال بعد مقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرته: "اعمل للزعيم القائد منشن عادى ولا هيزعل"، في إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليرد رجل الأعمال المصري قائلا: "يزعل زي ما يزعل هو عارف إنه المقصود … فيه سوابق قتل المعارضين قبل كده...".

وجاء تعليق ساويرس وسط تفاعل على تعليق الناشط على منشور رجل الأعمال المصري، الذي قال فيه: "القاتل مرة قاتل دائما"، بعد مقتل زعيم فاغنر.