دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ألقى الحاخام الإسرائيلي، يعقوب يسرائيل هرتسوغ، الضوء على تصريحات سابقة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حول منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك بتدوينة للحاخام يعقوب على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "عندما قال الامير محمد بن سلمان ان الشرق الاوسط هو اوروبا الجديدة لم يكن مازحا.. اوروبا مغرقة بالديون واغلب سكانها يكبرون في السن وما عادت تنتج شيء.. الشرق الاوسط فيه الموارد والشباب والعمق الحضاري".

وتابع الحاخام قائلا: "ما نحتاجه هو سلام شامل عادل ثم ازدهار عظيم".

وكان ولي العهد السعودية قد أثار تفاعلا واسعا بتصريح قال فيه إن "منطقة الشرق الأوسط ستصبح أوروبا الجديدة"، ليوضح في حوار لاحق أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط، قائلا: "لا تريد شعوبنا أن تكون أسيرة لنزاعات أيديولوجية تهدر فيها مقدراتها ... أما الاضطرابات السياسية فمصدرها معروف وهو التنظيمات الإرهابية مثل داعش، والقاعدة، والإخوان المسلمين، وسياسات النظام الإيراني الراعي الأول للإرهاب والتطرف. ولن نضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك. ونحن ماضون بإذن الله، من دون تردد، في نهجنا بالتصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لها."

وتابع قائلاً: "لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة"، مضيفاً أن المملكة "هي قبلة المسلمين وبلد الحرمين الشريفين، حباها الله بالثروات الطبيعية، والموقع الاستراتيجي، وبقيادات حكيمة منذ عهد الملك المؤسس، طيب الله ثراه، إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وبشعب جبار مبدع ومبادر. والحمد لله تنعم بلادنا اليوم بالأمن والاستقرار والرخاء، ولا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات مهما كانت الظروف والتحديات".