دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، على قرار السلطات الدنماركية عزمها حظر القيام بحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، وهو ما كان أثار موجة تنديد وانتقادات في أنحاء العالمين العربي والإسلامي، وسط تفاعل من النشطاء.

وقال علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أخيراً؛ وزير العدل الدنماركي يعلن تقديم بلاده مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم والمعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة".

وأردف نجل الرئيس المصري الراحل متحدثا عن وزير العدل الدنماركي: "وأضاف أن حرق الكتب الدينية علنا يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة عامين".

وجاء تعليق علاء مبارك ردا على خبر يقول: "في يوم الجمعة.. إعلان مهم للمسلمين من الدنمارك وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآن".

وكانت قد اقترحت الحكومة الدنماركية، الجمعة، تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.

وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن، الجمعة، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".

وتفاعل مغردون مع ما كتبه علاء مبارك، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: