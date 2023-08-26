دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بيانا تحدثت فيه عن كيفية ومدة الاحتفالات بذكرى مرور 80 عاما، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، في حين عقبت السفارة الروسية في القاهرة بمنشور عن تلك الذكرى.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تحتفل كل من جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، يوم السبت الموافق 26 أغسطس/آب الجاري بذكرى مرور 80 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية- الروسية".

وأضافت الوزارة في بيانها: "يأتي ضمن الفعاليات المنتظر إطلاقها، إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتلفزيونية مشتركة، ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات، ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية، لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين، وبرامج تدريب مشترك بين شباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات من الجانبين".

وأردفت الوزارة قائلة: "وبهذه المناسبة، حرص كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري، وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية- الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك، لتعزيز أطر التعاون القائمة في شتى المجالات، وتوثيق الصداقة بين الشعبين المصري والروسي".

وأكدت الوزارة: "وتعبيراً عن خصوصية هذه المناسبة، فقد تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار (مصر 80 روسيا)، وإضاءة برج الإذاعة والتلفزيون Ostankino Tower بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، قال عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة: "إضاءة مبنى وزارة الخارجية المصرية بعبارة (مصر ٨٠ روسيا)، احتفالاً بمرور ٨٠ عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، تحية اعتزاز وتقدير لصداقة ممتدة على مر التاريخ، وعلاقات دبلوماسية تأسست دوماً على الاحترام المتبادل والتضامن ورعاية مصالح الشعبين الصديقين".

ومن جانبها، كتبت السفارة الروسية في القاهرة عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "في 26 أغسطس سيتم إنارة برج تلفزيون (أوستانكينو) بألوان علمي روسيا ومصر واللذان سيتم عرضهما أيضا على شاشات البرج، تكريما للذكرى الـ٨٠ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وأضافت السفارة الروسية: "نهني الشعبين الروسي والمصري، اللذان تجمعهما تقاليد الصداقة الطويلة، بالعيد المشترك".