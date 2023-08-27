دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق امرأة عراقية بتهمة "تعنيف الطفل موسى ولاء، ابن زوجها، مما أدى إلى وفاته"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر القضاء العراقي في بيان أن "محكمة في مدينة الكرخ العراقية، أصدرت حكمها عن جريمة المرأة العراقية التي عنفت فيها ابن زوجها البالغ من العمر سبع سنوات، عن طريق الضرب بالأيدي وأدوات المطبخ ورطم رأسه بالجدار، مما أدى إلى إصابته بإصابات وندبات، والذي أفضى الى موته بمتلازمة الطفل المُعنف"، طبقا لـ(واع).

وأضاف البيان أن "الحكم صدر وفقا لإحكام المادة 410 -أولا من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل واستنادا لأحكام المادة 182-أ الأصولية"، بحسب الوكالة.

ونشرت المحكمة اسم المتهمة، وتُدعى عذراء الجنابي، ووصفتها بـ"المجرمة"، طبقا لما نقلت "واع".

وعلّقت صفحة "Iraqi Women Rights"، عبر حسابها في منصة "إكس" - تويتر سابقًا - متسائلة: "هل هذا كاف لمعاقبة مجرمة قتلت طفلاً مع سبق الإصرار والترصد!، القضاء العراقي يسير نحو الهاوية بوجود سلطة عشائرية وجهات مسلحة تصدر القرارات بقوة السلاح والتهديد".

وكانت مديرية مكافحة إجرام بغداد نشرت فيديو، عبر منصة "إكس"، لاعترافات الزوجة القاتلة، حيث أقرت بأنها عذبت الطفل حتى فارق الحياة، وقالت: "ضربته مرات كثيرة لا يمكن عدها". يشار إلى أن ظروف تسجيل الاعترافات غير معروفة.