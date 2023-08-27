دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، "إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن "إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، يأتي امتداداً لحزمة من المبادرات المستمرة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط قارات آسيا، وأوروبا، وإفريقيا"، طبقا للوكالة.

وأوضحت الوكالة السعودية أن "المخطط العام للمراكز اللوجستية يضم 59 مركزًا، بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، من بينها 12 مركزًا لوجستيًا لمنطقة الرياض، و12 مركزًا لوجستيًا لمنطقة مكة المكرمة، و17 مركزًا لوجستيًا للمنطقة الشرقية، و18 مركزًا لوجستيًا في بقية مناطق المملكة، ويجري العمل حالياً في 21 مركزًا على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030".

ونتيجة لأهمية تلك المراكز اللوجستية، "ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، بما يدعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة، وتوفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي"، طبقا لتقرير (واس).