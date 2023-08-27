دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعد أيام على توجيه مجموعة بريكس دعوة انضمام للمملكة العربية السعودية، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وما قاله عن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والسعودية.

تصريحات بوتين المتداولة تعود للعام 2022 حين قال إن محمد بن سلمان: "(ولي العهد) شاب، حازم، ذو شخصية…. هذه حقائق واضحة"، مضيفًا أنه يجب على كل شخص "احترام" الأمير محمد بن سلمان وألا يكون "وقحًا" معه حتى لا يرد بالطريقة نفسها.

وجاءت تصريحات بوتين ردا على سؤال حول علاقات روسيا مع السعودية وولي العهد خلال مشاركة الرئيس الروسي في منتدى "نادي فالداي" في موسكو، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي "يسترشد بالمصالح الوطنية ومصالح موازنة أسواق الطاقة" عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن خفض أو زيادة إنتاج النفط، مضيفًا أن مبادئ محمد بن سلمان ومصالحه الوطنية "متوازنة تمامًا".

وواصل بوتين الإشادة بسياسات الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية، قائلا إن "القدرة على التنبؤ والاستقرار مهمان لأسواق الطاقة الدولية... وهذا بالضبط" ما يسعى إليه ولي العهد". وأكد بوتين أن موسكو تعمل على تعزيز علاقاتها مع الرياض.