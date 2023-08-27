أول قطار حاويات روسي في طريقه إلى السعودية عبر إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتجه قطار شحن بضائع روسي إلى المملكة العربية السعودية عبر أراضي إيران، مستخدمًا ما يسمى بممر شمال - جنوب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد، عن المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الايرانية ميعاد صالحي، إعلانه نقل شحنة روسية عابرة (ترانزیت) إلى السعودية مرورًا بالاراضي الإيرانية.

وقال صالحي: "دخل قطار حاويات روسي يجر 36 عربة إلى منفذ "اينجة برون" بمحافظة كلستان (شمال إيران) متجهًا صوب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزكان (جنوبي البلاد) ومنها إلى السعودية".

وأشار صالحي إلى أن القطار سيتجه نحو مدينة جدة في السعودیة عبر الممر الإیراني، بعد الإجراءات الجمركية.

في وقت سابق الخميس، قال مدير جمارك محافظة كلستان شهريار شهرياري، في تصريحات صحفية، إن القطار استخدم "ممر شمال – جنوب، وذلك بالاعتماد على طريق "فارما تشوا" الذي يوفر إمكانية خفض فترة نقل وإيصال البضائع عدة أيام ويزيد فرص إرسال قطارات الحاويات من محطات القطارات في منطقة جنوب الأورال في روسيا نحو ميناء بندر عباس عبر الطريق السككي في منفذي حدود اينجة برون وسرخس الإيرانيين.

وقال شهرياري "إن خفض التعرفة الجمركية ساهم في خفض تكلفة إرسال البضائع عبر ممر شمال – جنوب إلى النصف تقريبًا"، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

تعود فكرة ممر شمال - جنوب إلى نحو 20 عامًا، فيما أعلنت إيران في يوليو/ تموز 2022 تدشين المشروع.

ويتكون ممر شمال – جنوب من شبكة طرق برية وبحرية وسكك حديدية ليمتد من مدينة سان بطرسبرغ الروسية على بحر البلطيق وبحر قزوين وصولًا إلى الهند ومنطقة الخليج. ويهدف إلى تقليل الفترة الزمنية وتكلفة الشحن التجاري مقارنة بالمسارات التقليدية، مثل قناة السويس.