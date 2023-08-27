دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الأكاديمي السعودي، خالد الدخيل عن بقاء الرئيس السوري، بشار الأسد في الحكم بسوريا، موضحا أنه "لا يملك فعل شيء، ويحكم في ظل خمس احتلالات"، وذلك في ظل الاحتجاجات التي تصاعدت في بعض المدن السورية تطالب بسقوط النظام السوري، مما أثار تفاعلا.

وأضاف خالد الدخيل في منشور له على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بقاء بشار الأسد رئيسا لسوريا بعد كل الدماء والمآسي يعني تحديا سافرا للحقائق ولشعب سوريا".

وأضاف الأكاديمي السعودي متحدثا عن الأسد: "الرجل لا يملك فعل شيء. يحكم في ظل خمس احتلالات. وضعه ضعيف ومهين ومزري".

وأردف قائلا: "سوريا في حالة يرثى لها بعد القتل والدمار والتهجير. كل ذلك وأن شيئا لم يتغير في سوريا ينذر بالأسوأ. هل تعلم الأسد شيئا؟".

وأثار منشور الأكاديمي السعودي تفاعلا، وعلق صاحب حساب يدعي أحمد رمضان قائلا: "للأسف يا دكتور خالد لم يتعلم شيئاً، وما قاله في مقابلته الأخيرة يدلُّ على أنه شخصٌ منفصم ومنفصل عن الواقع وساديٌّ في التفكير والسلوك".

ورد عليه الدخيل قائلا: "للأسف واضح أستاذ أحمد. هكذا هو قدر سوريا في هذا المنعطف. وسوف تتجاوزه طال الزمن أو قصر".

كما علق نشطاء وكانت تلك أبرز الردود على ما كتبه الدخيل: