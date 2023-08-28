دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصدر عسكري سوري، الاثنين، أن هجوما إسرائيليا، استهدف مطار حلب السوري فجرا، مما أسفر عن خروجه عن الخدمة، نتيجة وقوع أضرار مادية في مدرج المطار، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكر المصدر العسكري في تصريحات أنه في "حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي"، طبقا لما نقلت عنه (سانا).

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة"، بحسب الوكالة السورية.

ولم يتحدث المصدر عن وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم الإسرائيلي.

ومن جانبها، أعلنت وزارة النقـل السورية، "تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي، ذهاباً وإياباً، لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف المطار وأدى لخروجه عن الخدمة"، طبقا لما نقلت (سانا) عن الوزارة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "الطيران الإسرائيلي شن فجرا، ضربات جوية، استهدفت مدرج مطار حلب الدولي مما أدى لخروج المطار عن الخدمة بشكل كامل".

وأضاف المرصد: "كما استهدفت الضربات الإسرائيلية بصاروخين اثنين، مستودعات أسلحة في مطار النيرب العسكري، الذي شهد خلال الفترة الماضية حركة مروحيات باتجاه البادية السورية، دون معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية، بينما حاولت الدفاعات الجوية التصدي للضربات الإسرائيلية، لكنها فشلت ووصلت الصواريخ الإسرائيلية لأهدافها".