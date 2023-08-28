دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، إن "اليمن الشمالي" لن يعود إلى ساحة العرب طالما ظل في قبضة إيران، مضيفا أن الوضع في اليمن سيظل على حاله، إن لم تقم ثورة شعبية تسقط الحوثيين، مما أثار تفاعلا.

وأكد خلفان في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "اليمن الشمالي لن يعود إلى ساحة العرب طالما هو في قبضة إيران".

وأضاف خلفان: "ستظل هذه البلاد هكذا. ما لم تقم ثورة شعبية تسقط الحوثي...وإلا فإن الجيش الذي غدر بمؤسسه على عبدالله صالح لن ينقذ غيره".

وأردف خلفان في منشور آخر عبر "إكس": "الجيش الذي لا يقف مع قائده يسمونه جيش بطيخ".

وعلق أحد النشطاء على ضاحي خلفان قائلا: "طيب الجيش اللي يقف مع القائد وش يسمونه منك نتعلم ونستفيد".

ليرد عليه خلفان قائلا: "جيش له عقيدة عسكرية ..وليس جيشا إذا مالت الريح مال حيث تميل".

وتفاعل نشطاء مع منشور ضاحي خلفان وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وكان خلفان قال في منشور يوم 20 أغسطس/آب الجاري، عن اليمن الجنوبي: " إن أرادت أن تكون في دولة مع اليمن الشمالية هي حرة...وإن كانت تريد العودة إلى ما كانت عليه ...بعد التجربة الفاشلة للوحدة فهي حرة..ومن يعتبر ذلك ليس حقا لها...فلا معرفة للتاريخ عنده...انفصل اتحاد بين مصر وسوريا سابقا..وعادت كل دولة على حدة ..والآن حبايب".