دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤول إيراني كبير، قدرة بلاده على حل قضية حقل الدرة "آرش" للغاز، مع الكويت بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية والموقع التاريخي للبلدين، طبقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي: "نحن قادرون، من خلال التعاون مع الأصدقاء الكويتيين، على حل قضية حقل (آرش)، الدرة، وفقا للقرارات الدولية وموقع البلدين التاريخي".

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران "لا تختلف مع الجانب السعودي، لأن حدودنا واضحة معهم".

وأردف المسؤول في حوار أجراه مع قناة "المسيرة" اليمنية ونقلته الوكالة الإيرانية، مساء الأحد: "موضوع ترسيم الحدود البحرية بين إيران والسعودية والكويت لطالما كان مطروحا على الطاولة".

وأوضح خاجي: "هذه القضية لن تشهد أي تعقيد، في ظل النوايا الحسنة لدى المسؤولين الإيرانيين وعلاقاتنا الجيدة مع الكويت".

ولفت كبير مساعدي الخارجية الإيرانية إلى أنه "بصرف النظر عن الأجواء السلبية التي تسعى وسائل إعلامية لتوظيفها في بث الخلافات بين دول المنطقة، نحن متفائلون بشأن تسوية قضية حقل أرش النفطي"، طبقا لما نقلت عنه (إرنا).

وأعرب عن تطلعه "إلى استئناف المفاوضات بين صنعاء والرياض من جديد، لكي نستطيع اجتياز المرحلة الهشة الراهنة".

وقال: "نحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤون اليمن، ونحترم أي قرار يتخذه الشعب اليمني ونلتزم به، ونعتقد أن كل من يسعى إلى تقسيم اليمن، يجب قطع يده من هذا البلد نهائيا"، حسب وصفه.

وأوضح أن "اليمن الموحد" يخدم مصالح الشعب اليمني بكافة أطيافه، بحسب الوكالة.