دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الجيش الأردني، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، الأحد، للمرة الثالثة هذا الشهر، حسبما جاء على الموقع الرسمي للجيش الأردني، الاثنين.

وقال مصدر عسكري أردني مسؤول إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر قائلا: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على الطائرة، وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وشدد المصدر الذي نقل الجيش الأردني تصريحاته، على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يُراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".