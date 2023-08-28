الجيش السعودي يعلن سقوط طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، سقوط طائرة مقاتلة من طراز تورنيدو، خلال مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية، مع نجاة طاقمها.

في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، قال العميد تركي المالكي، إنه "عند الساعة 15:44 من مساء اليوم الاثنين 28 أغسطس/ آب، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع تورنيدو أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران".

وأشار المالكي إلى نجاة طاقم الطائرة، بعد استخدام كرسي النجاة، لافتا أنه لا إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية إن لجنة التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.