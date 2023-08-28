دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبدى رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الاثنين، رأيه بالبرلماني المصري السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أحمد الطنطاوي، واصفا إياه بـ"الحر والشجاع".

وسأل أحد المغردين ساويرس عن رأيه بطنطاوي قائلا: "رأى حضرتك فى مرشح الرئاسة احمد طنطاوي؟".

وأجاب رجل الأعمال المصري على سؤال المغرد، عبر صفحته على "إكس" قائلا: "حر و شجاع".

وسأل مغرد آخر قائلا عما إذا كان ساويرس سيُصوت للطنطاوي: "هتديه صوتك"، وأجاب رجل الأعمال المصري قائلا: "أنا مش هنتخب أساسا".

وأعلن البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي في مايو/أيار الماضي، عودته إلى بلاده بعد غياب 9 أشهر، مشيرا إلى أنه سيقضي مع عائلته 5 أيام قبل أن يبدأ "مشاورات مكثفة" عبر إجراء لقاءات خاصة وعامة، وذلك بعد أسابيع من إعلان عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة عام 2024.