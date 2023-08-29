دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في أول زيارة خارجية معلنة له منذ اندلاع المواجهات العسكرية في السودان في إبريل /نيسان الماضي، يجري رئيس مجلس السيادة الحاكم بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء، زيارة إلى مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الحكومية (سونا).

ومن المقرر أن يعقد عبدالفتاح البرهان مباحثات مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حول "تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسبما ذكرت (سونا).

وأضافت الوكالة أنه "كان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي، كل من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، والفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الحاكم، وعدد من الوزراء".

كما يرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة، كل من "وزير الخارجية السوداني المكلف، السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، الفريق أول ميرغني إدريس سليمان"، طبقا لـ(سونا).

واندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني، بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي) في 15 أبريل/نيسان 2023، ولا تزال المواجهات متواصلة حتى الآن.