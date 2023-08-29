دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على منشور يتحدث عن لوحة فنية رسمها أحد الأشخاص للشيخ الأزهري عماد عفت، الذي قُتل خلال أحداث مجلس الوزراء، أثناء ثورة يناير 2011 في مصر، وعرض ساويرس لشرائها، مما أثار تفاعلا.

وقال أحد النشطاء عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الشيخ عماد عفت من لوحاتي اللي سعيد من قلبي إني رسمتها معروضة للاقتناء لصالح الأسر اللي عندها حالات خاصة"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "إنا عايزها بس اعمل خصم".

وعلق أحد النشطاء في منشور عبر منصة "إكس"، ردا على رجل الأعمال المصري قائلا: "ثورة يناير تتلخص في التويتة دي ياسين اللي مش متدين بيرسم الشيخ عماد الأزهري اللي ملوش أي انتماء سياسي واستشهد في أحداث مجلس الوزراء ويعرضها للبيع فيشتريها رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس فكرتونا بأحداث يناير".

ورد ساويرس على الناشط بقوله قائلا: "حزنت عليه حزنا كبيرا.. كان له وجه ملائكي وقتل دون أي سبب ولدوافع مجهولة من قاتل مجهول لعنة الله عليه".

وتفاعل نشطاء عبر "إكس"، مع ما كتبه رجل الأعمال المصري، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وقُتل والشيخ عماد عفت، في أحداث مجلس الوزراء بمصر، في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 2011، برصاصة أودت بحياته.