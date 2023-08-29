السعودية.. القبض على مصري لـ"تنكره بعباءة نسائية" في مركز تجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، القبض على مقيم من الجنسية المصرية "ظهر في محتوى مرئي وهو متنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر".

وقال الأمن العام عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيما لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر".

ونقل حساب الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية قوله إنه "تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية ظهر في محتوى مرئي في مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر"، وأضاف: " جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

ونشر الحساب مقطع فيديو للواقعة.