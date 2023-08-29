دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الإثنين، أن من "الحكمة" عدم الاقتراب كثيرا من الصين عبر تكتل "بريكس" وذلك بعد موافقة المجموعة على انضمام الإمارات إليها.

وقال عبدالله عبر "إكس"، تويتر سابقا: "من الحكمة عدم الاقتراب كثيرا من الصين عبر بوابة تكتل بريكس".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "وعدم الابتعاد كثيرا عن أمريكا عبر نافذة الاتجاه شرقا. لا شرقية ولا غربية بل إماراتية خالصة".

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، قد أعلن في 23 أغسطس/آب أن إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا دعيت لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

وعلّق الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد على هذا الإعلان بتدوينة على موقع أكس (تويتر سابقا): "نقدر موافقة قادة مجموعة "بريكس" على ضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المجموعة المهمة. ونتطلع إلى العمل معًا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.