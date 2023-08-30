تفاعل على تصريح حسن نصرالله عن "نية أمريكا غلق حدود العراق وسوريا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وما قاله حول ما يثار عن "نية" الولايات المتحدة الأمريكية غلق الحدود بين العراق وسوريا.

جاء ذلك بتصريحات لنصرالله نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله وقال فيها: "ما يُشاع أن الاميركان يريدون اغلاق الحدود السورية العراقية هو مجرد أوهام ولن يُسمح بذلك، واذا أراد الاميركيون ان يقاتلوا بأنفسهم اهلا وسهلا وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغير كل المعادلات".

وتابع أن "ما يجري في سوريا اليوم هو استمرار لما بدأ في العام 2011 وهو مشروع أميركي استعانت فيه أميركا بعدد من الدول الاقليمية التي ساندتها بالمال والاعلام والسلاح.. القائد الفعلي للحرب على سوريا منذ اليوم الأول هو الاميركي، وبايدن يتحدّث عن مئات مليارات الدولارات أنفقت لاحتلال سوريا، وجاؤوا بالتكفيريين من كل الدول ليقاتلوا في سوريا وليقتل منهم من يُقتل، كان التكفيريون للأسف مجرد أدوات غبية في المشروع الأميركي وكان المطلوب استنزافها والقضاء على بقيتها في المرحلة اللاحقة، وبحجة داعش عادت القوات الاميركية الى العراق وبحجة داعش دخلت لتحتل شرق الفرات ولتنهب الخيرات".

وأضاف: "بمجرد فشل الحرب العسكرية على سوريا وبدء تعافيها كان قانون قيصر، والدولة في سوريا بذلت جهودًا كبيرة ولكن كلنا يعرف أن الأبواب سُدّت وأن الحصار أُحكم، اليوم الكثير من الشركات في العالم ومنها الشركات الصينية والروسية لا تستثمر في سوريا بسبب العقوبات.. الأميركيون يسيطرون على حقول النفط في شرق الفرات وهم الذين يمنعون أن تعود هذه الحقول الى الحكومة السورية وهم يمنعون الحل بين الأكراد والدولة في سوريا وتحرير شرق الفرات".