(CNN)-- اشتد القتال الداخلي بين الجماعات المتحالفة في سوريا هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، وسط اضطرابات في محافظة دير الزور الشرقية.

واندلع القتال يوم الاثنين بعد أن اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قائد إحدى الجماعات المسلحة التي تقاتل تحت سيطرتها.

وكان القائد أحمد خبيل يرأس مجلس دير الزور العسكري، وهو جماعة مسلحة يقودها العرب وتقاتل تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية.

وقوات سوريا الديمقراطية هي تحالف تدعمه الولايات المتحدة يضم جماعات مسلحة متعددة الأعراق في سوريا، تم إنشاؤه عام 2015 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال فرهاد الشامي، رئيس الدائرة الإعلامية لقوات سوريا الديمقراطية، لشبكة CNN، إن خبيل، المعروف أيضًا باسم أبو خولة، اتهمته قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع "جهات معادية" وارتكاب "جرائم ضد المدنيين".

وقال الشامي لشبكة CNN إن8 من مقاتلي مجلس دير الزور العسكري، و 6 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية قتلوا في اشتباكات في 4 قرى هذا الأسبوع.

وقالت مجموعة "فرات بوست" الإعلامية المحلية إن 16 مدنيًا على الأقل قتلوا خلال اشتباكات عنيفة، وإن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت "أسلحة ثقيلة". ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا المدنيين في الاشتباكات.

وقالت "فرات بوست" لشبكة CNN، إن المعارك استمرت الأربعاء في مناطق الشحيل والبصيرة بالريف الشرقي، والربيدة بريف المحافظة الشمالي.

تضم دير الزور، وهي محافظة استراتيجية غنية بالنفط بالقرب من الحدود العراقية، عددًا كبيرًا من الجماعات المسلحة المتباينة - بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران، والمقاتلين الأكراد والعرب، والقوات الحكومية السورية.

وفي مارس/آذار، أطلقت الجماعات المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على القوات الأمريكية المتمركزة في حقول النفط بالقرب من دير الزور.