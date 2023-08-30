دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين إعلان وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق وافد قتل والده كاشفة تفاصيل بعملية القتل.

إعلان الداخلية السعودي المتداول نشرته وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، وقالت فيه: "أقدم شاهين ميا - بنجلاديشي الجنسية - على قتل والده أيوب علي، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات على أماكن متفرقة من جسده مما أدى إلى وفاته والتمثيل بجثمانه، ودفنه في مبنى تحت الإنشاء، وتعاطي الحشيش المخدر".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لعظم الجرم الذي اقترفه وبشاعته وشناعته من قتله لوالده والتمثيل بجثمانه مما يدل على تأصل الشر في نفسه، وانعدام الرحمة والشفقة منه، ويستوجب عقوبة تحمي المجتمع منه، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني شاهين ميا - بنجلاديشي الجنسية - يوم الاثنين بتاريخ 12 / 2 / 1445هـ الموافق 28 / 3 / 2023م بمنطقة جازان.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".