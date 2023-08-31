دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، تفاعلا بين نشطاء عل مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة تطرق فيها إلى الانقلاب في الغابون.

جاء ذلك في تدوينة للبرادعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: "الرئيس على بونغو ووالده عمر بونغو يحكمون الغابون منذ 56 عاما.. لعل شعب الغابون يكون صبورًا بعض الشيء ويعطي الرئيس على بونغو فرصة لاستكمال مشروعه".

وكانت مجموعة من قادة الانقلاب في الغابون قد أعلنوا، الأربعاء، وضع رئيس البلاد علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية، بعد تنفيذ الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وجاء في تصريحات للمتحدث باسم المجلس العسكري لم يُذكر اسمه، أدلى بها للتلفزيون الحكومي صباح الأربعاء: " لقد تم لفت انتباه المجتمع الوطني والدولي إلى أن علي بونغو أونديمبا يخضع للإقامة الجبرية".