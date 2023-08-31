إيران.. بدء محاكمة محامي مهسا أميني بتهمة "الدعاية ضد النظام"

(CNN)-- قالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية، الأربعاء، إن محكمة في طهران بدأت، الثلاثاء، محاكمة صالح نيكبخت، محامي مهسا أميني، التي توفيت في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" بزعم "عدم التزامها بقواعد اللباس المحافظة" في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن نيكبخت اتُهم أمام المحكمة "الثورية الإسلامية" في طهران بـ"الدعاية ضد النظام" بسبب مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية حول قضية أميني.

وقال علي رضائي، محامي نيكبخت، إنه "لم يُمنح فرصة الدفاع أو مراجعة القضية، وإن جلسة الدفاع تأجلت إلى الجلسة المقبلة"، بحسب ما نقلته "اعتماد".

وأضاف أن "نيكبخت انتقد أداء السلطات خلال المحاكمة، ولكن ليس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ككل"، بحسب الصحيفة.