إيران.. بدء محاكمة محامي مهسا أميني بتهمة "الدعاية ضد النظام"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
إيران.. بدء محاكمة محامي مهسا أميني بتهمة "الدعاية ضد النظام"
صورة أرشيفية لمظاهرة في ألمانيا ضد وفاة مهسا أمينيCredit: Sean Gallup/Getty Images

(CNN)-- قالت صحيفة "اعتماد" الإيرانية الإصلاحية، الأربعاء، إن محكمة في طهران بدأت، الثلاثاء، محاكمة صالح نيكبخت، محامي مهسا أميني، التي توفيت في 16 سبتمبر/أيلول 2022، بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق" بزعم "عدم التزامها بقواعد اللباس المحافظة" في البلاد.

قد يهمك أيضاً

إيران تجري محاكمات علنية لـ1000 شخص بتهمة المشاركة في احتجاجات مهسا أميني

وأضافت الصحيفة أن نيكبخت اتُهم أمام المحكمة "الثورية الإسلامية" في طهران بـ"الدعاية ضد النظام" بسبب مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية حول قضية أميني.

وقال علي رضائي، محامي نيكبخت، إنه "لم يُمنح فرصة الدفاع أو مراجعة القضية، وإن جلسة الدفاع تأجلت إلى الجلسة المقبلة"، بحسب ما نقلته "اعتماد".

وأضاف أن "نيكبخت انتقد أداء السلطات خلال المحاكمة، ولكن ليس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ككل"، بحسب الصحيفة.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.