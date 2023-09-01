دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية صحة خبر متداول، يفيد ببدء تطبيق نظام جديد للاتصالات في مصر، واتهمت الوزارة، جماعة الإخوان المسلمين بأنها تقف وراء تداول هذا الخبر عبر صفحات تابعة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا صحة لما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) بشأن بدء تطبيق نظام جديد للاتصالات".

وأضافت الوزارة في منشورها "أن تلك التناولات سبق تداولها بعدد من الدول عدة مرات اعتبارا من عام 2016".

وأكدت الوزارة: "وقد اضطلعت وزارات الداخلية بتلك الدول بنفيها باعتبارها معلومات مضللة".