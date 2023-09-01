(CNN)-- أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالسجن مدى الحياة على 5 أشخاص لقتلهم مواطنا أمريكيا في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية العراقية، الخميس.

وقال البيان إن مواطنا إيرانيا و4 عراقيين أدينوا بقتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل، دون ذكر أسماء الأفراد الخمسة.

وفي نوفمبر، هاجم شخصان مسلحان سيارة كان يقودها ترويل في وسط مدينة بغداد، حسبما قالت مصادر أمنية، لشبكة CNN، العام الماضي.

وأصيب ستيفن ترويل بجروح خطيرة في الهجوم، وتم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي الرعاية الطبية، لكنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

وقال بيان وزارة الداخلية إن السلطات العراقية لا تزال تبحث عن 4 مشتبه بهم آخرين متورطين في مقتل ترويل، وما زالوا طلقاء.

وكان ستيفن ترويل يعيش في بغداد منذ عامين، وعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية للعراقيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس، إن الوزارة "رحبت" بقرار المحكمة العراقية، وأضاف: "من المهم أن يواجه جميع المسؤولين عن الاغتيال الوحشي والمتعمد لترويل العدالة والمحاسبة".

وعلى الرغم من التحسن العام في الوضع الأمني في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، فإن تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية للبلاد وصل إلى المستوى 4، وحثت الوزارة مواطنيها على عدم السفر إلى العراق "بسبب الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية"، ولفتت إلى أن "بعثتها في العراق قدرتها محدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".