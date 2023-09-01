دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ترحمت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين على الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي في تدوينة لها بذكرى "ثورة الفاتح" واصفه إياه بـ"الشهيد".

وقالت رغد صدام حسين في تدوينتها المنشورة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "لا ينسى الوطنيون في ليبيا أبطالهم بينما تمر عليهم اليوم ذكرى ثورة الفاتح التي قادها الشهيد العقيد معمر القذافي، رحم الله العقيد وأولاده وشهداء ليبيا الأبطال في كل المراحل".

ويشار إلى أن القذافي وصل لسدة الحكم في ليبيا إثر انقلاب عسكري على الملك إدريس عام 1969، وأطلق على الانقلاب اسم "ثورة الفاتح من سبتمبر".

وقتل القذافي يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن عمر يناهز 69 سنة على يد مجموعة من الثوار المناهضين لنظامه إثر محاولته الاختباء في نفق لتصريف المياه بعد الهجوم على موكبه من قبل طائرات حلف شمال الأطلسي في مدينة سرت، مسقط رأسه.