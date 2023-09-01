دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مدينة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، الجمعة، احتجاجات حاشدة طالب فيها المتظاهرون برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتحسين الأوضاع المعيشية، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

وبعد أيام من انخفاض حجم المشاركة من قبل قرى السويداء في الاحتجاجات التي يشهدها وسط المدينة، انتشرت دعوات مطالبة جميع القرى بالانضمام إلى مظاهرة حاشدة الجمعة، حسبما ذكرت صفحة "السويداء 24" على فيسبوك.

وأظهرت مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية مئات المحتجين الذين توافدوا إلى "ساحة الكرامة"، وسط المدينة، وأطلقوا شعارات مطالبة بـ"رحيل النظام" وتطبيق القرار الأممي 2254 وتحسين الأوضاع المعيشية.

وشهدت احتجاجات الجمعة الواسعة مشاركة نسائية لافتة بالزي التقليدي لأهالي محافظة السويداء المعروف شعبيا باسم "الزي العربي"، وفق مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام محلية.

ونشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ومقره لندن، مقاطع فيديو من احتجاجات السويداء والتي أطلق فيها المحتجون شعارات مناهضة للأسد ونظامه وحزب البعث.

يذكر أن المحتجون في السويداء كانوا قد أغلقوا مقرات حزب البعث في السويداء على مدار الأسبوع الماضي وأطلقوا شعارات في احتجاجات الجمعة قالوا فيها: "سوريا بلا حزب البعث غير"، على حد قولهم.