وليد جنبلاط يعلق على تمديد تفويض مهمة "يونيفيل" بجنوب لبنان وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الخميس، على وضع قوات الأمم المتحدة "يونيفيل" في جنوب لبنان، مؤكدا أنه من الأفضل عدم تغيير مهمتها في مساعدة الجيش اللبناني، وذلك بعدما مددت الأمم المتحدة مهمة قواتها في لبنان لمدة عام آخر، مما أثار تفاعلا.

وقال جنبلاط في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "من الأفضل عدم تغيير مهمة قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني التي تنص مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة اللبنانية والتنسيق مع الجيش اللبناني".

يأتي ذلك في حين أعلنت "يونيفيل"، مساء الخميس، أن "مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تبنى القرار رقم 2695، الذي يمدد ولاية قوة الأمم المتحدة في لبنان، لسنة أخرى". و"يعيد القرار الجديد تأكيد ولاية يونيفيل بموجب القرار 1701 لسنة 2006، والقرارات اللاحقة"، حسبما أفادت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.

ويؤكد القرار من جديد تفويض "يونيفيل" بإجراء عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية.

وأضافت يونيفيل: "ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع"، طبقا للوكالة اللبنانية.

وتفاعل نشطاء ومتابعون مع تدوينة جنبلاط، وجاءت أبرز الردود كالتالي: