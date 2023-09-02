دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، صحة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود تجمعات ليلية في إحدى المحافظات، وأوضحت الوزارة أنه قديم روجته جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا صحة لما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان الإرهابية) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات".

وأضافت الوزارة في منشورها أن "ذلك المقطع قديم سبق تداوله منذ عدة أعوام".

وأردف البيان: "ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".

وختمت الوزارة قائلة إنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات بشكل حاسم".