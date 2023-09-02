آلاف المصريين يتظاهرون بميدان التحرير في القاهرة، ضد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار هجوم الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى على "تيار الإسلام الساسي"، ووصفه بأنه هو "المجرم الأصلي"، في دول مثل مصر وتونس والعراق وليبيا والعراق واليمن والسودان، تفاعلا بين نشطاء على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وقال إبراهيم عيسى في منشور عبر حسابه على "إكس"، مساء الجمعة: "ابحث في مصر، تونس سوريا العراق ليبيا اليمن السودان. تجد أن تيار الإسلام السياسي هو المجرم الأصلي".

وأضاف الإعلامي المصري أن "جماعات الإرهاب الديني المسلحة وغير المسلحة تدفع الشعوب في لحظات الخطر إلى اختيارات مصيرية هدفها إنقاذ الوطن والدولة وليس هدفها تقدم الدولة ولا ديمقراطيتها بل مجرد الحفاظ علي وجودها".

وتفاعل نشطاء مع منشور الإعلامي المصري وقال أحدهم: "السؤال لماذا ينشط الإسلام السياسي بالتحديد في دول الشرق الأوسط؟".

وقال ناشط آخر: "الذي يجعل تيار الإسلام السياسي خطيرا على الدول والشعوب.. ليس فقط أنه مستبد وأحادي التفكير وجاهل بالمجتمع والسياسة.. ولكنه من الذين يبالغون في الكراهية، فخطايا خصومهم اسمها (كفريات وشنائع) وبالطبع هي لا تُغتفر، لكن عندما يتعلق الأمر بخطاياهم فهي (عيوب بسيطة) يمكن تداركها وكل إنسان لا يخلو من العيوب..!".

وكتب ناشط ثالث: "كاتب محنك بتعرف فعلا اذاي تدس السم في العسل وتضرب عصفورين بجملة واحدة. الشعوب تختار بقاءها إذا ما جفت الأقلام ورفعت الصحف وساد الصمت وعم البلاء. المقدرة على رفع البلاء هي دليل القوة والقدرة على التقدم. والنظر لباقي الدول مما ذكرت. باستثناء مصر..".