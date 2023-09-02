دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مسؤول قضائي إيراني، السبت، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة محمّلة بوقود، قالت إنه "مُهرب" في مياه الخليج، وتم اعتقال 4 أشخاص كانوا على متنها، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف المسؤول القضائي مجتبى قهرماني: "بعد التنسيق مع رئيس مركز القضاء في مدينة بارسيان التابعة لمحافظة هرمزكان، فقد أقدمت القوات المنتسبة إلى (اللواء ذوالفقار–412) بالمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، بعد الكشف عن وجود ناقلة وقود مهرب في مياه الخليج، على احتجازها"، بحسب وكالة إرنا.

ولم يكشف المسؤول الإيراني جنسية السفينة أو المعتقلين الذين كانوا على متنها.

وأكد مجتبى قهرماني "اعتقال 4 أشخاص على صلة بهذه القضية، وضبط شحنة تزيد عن 50 ألف لتر من الوقود المهرب كانت على متن السفينة عند احتجازها".

وقال قهرماني إنه "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السفينة، سيتم تحديد العقوبات والغرامة اللازمة، ومصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية"، طبقا لما أفادت الوكالة الإيرانية.