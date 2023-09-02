دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده تجدد استعدادها لإرسال الفرق الفنية والتجهيزات لإنشاء معامل كهرباء بقوة 2000 ميغاوات لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف ضاف عبداللهيان في مؤتمر صحفي بالسفارة الايرانية في بيروت، خلال زيارته إلى لبنان، مساء الجمعة، أن "موضوع قبول الهبات الإيرانية بحاجة إلى قرار من السلطات اللبنانية، وفور قبول الهبة، فإن إيران مستعدة لإرسال الفرق الفنية والتجهيزات لإنشاء معامل كهرباء للطاقة"، طبقا للوكالة.

وأعلن الوزير الإيراني أن "العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة ونحن مستمرون في دعمنا لـ(محور المقاومة)، من أجل مصلحة لبنان في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، لكننا نرفض تماماً أي تدخل خارجي الذي يؤثر على اتخاذ القرارات السياسية في لبنان"، حسب قوله.

وقال أمير عبد اللهيان إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتدخل يوماً في الشؤون الداخلية اللبنانية"، حسبما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وحول لقاءه مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، قال وزير خارجية إيران: "سمعت كلاما ملؤه الأمل بمستقبل شعوب المنطقة ومستقبل المقاومة"، حسب وصفه.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "انطلاقاً من توجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فإننا نؤيد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية مع السعودية، وهناك حوار مع دول أخرى لعودة العلاقات"، بحسب (إرنا).

وأضاف عبداللهيان: "خلال لقاءاتي مع المسؤولين السعوديين، سمعت مقترحات تتعلق بالشؤون الإقليمية ومنها اللبنانية"، معتبرا أن "عودة العلاقات السعودية- الإيرانية إلى حالتها الطبيعية ستؤثر إيجابا على الملفات الإقليمية ومن ضمنها لبنان".

وختم قائلا: "خضنا حوارات بناءة مع المسؤولين السعوديين بشأن آفاق تحسين العلاقات بين البلدين"، طبقا لما أفادت وكالة (إرنا).