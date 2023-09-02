دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء مقطع فيديو، لشخص يشبه الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وهو يركب سيارة ويتجول في مدن ليبية، خلال احتفالات بالذكرى 54 لـ"ثورة الفاتح من سبتمبر"، مما أثار ضجة وتفاعلا واسعًا.

وتفاجأ العديد من الليبيين بظهور شبيه القذافي، الجمعة، وهو يتجول بين شوارع بني وليد، آخر معاقل قوات القذافي قبل استيلاء المناهضين لنظامه على المدينة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وردد أنصار النظام السابق هتاف: "يحيا القائد".

ولفت شبيه القذافي الأنظار بقوة وأثار ضجة، بسبب التشابه الكبير بينه والزعيم الليبي الراحل، فيما يتعلق بمظهره وملابسه وطريقة ارتداء العمامة والشعر وملامح الوجه، وحتى حركات يده.

وشارك العديد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقًا، صورًا ومقاطع فيديو لشبيه القذافي خلال ركوبه سيارة في شوارع بني وليد.

ووصل القذافي إلى سدة الحكم في ليبيا إثر انقلاب عسكري على الملك إدريس السنوسي عام 1969، وأطلق على الانقلاب اسم "ثورة الفاتح من سبتمبر".

وقتل القذافي في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، عن عمر يناهز 69 عامًا، على يد ثوار مناهضين لنظامه، إثر محاولته الاختباء في نفق لتصريف المياه بعد الهجوم على موكبه من قبل طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة سرت، مسقط رأسه.