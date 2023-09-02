(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، أن مقاتلات روسية اقتربت من طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 وطائرات أخرى تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" فوق سوريا في 7 مناسبات خلال شهر أغسطس/ آب، وحلقت في عدة حالات على مسافة 1000 قدم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن تصرفات الطائرات الروسية كانت "غير آمنة وغير مهنية"، مضيفا أن المقاتلات الروسية حلقت في "مناورات عدوانية، كان العديد منها على مسافة 1000 قدم".

وتابع أن "المناورات غير الآمنة تزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك الذي نتوقعه من قوة جوية محترفة"، وذكر أن أحدث تلك المناورات "غير الآمنة" جرت في 25 أغسطس.

ودعا رايدر روسيا إلى "وقف هذا النشاط المتهور"، وأضاف: "ندعو القوات الجوية الروسية إلى وقف هذا النشاط المتهور، ولكن بغض النظر عن ذلك سنواصل التركيز على مهمتنا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش".

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استخدمت الولايات المتحدة وروسيا خط عدم الاشتباك بين الجيشين في سوريا لتجنب الأخطاء أو المواجهات غير المقصودة التي يمكن أن تؤدي عن غير قصد إلى التصعيد، ومع ذلك، يتمتع الطيارون الروس بتاريخ من التفاعل مع طائرات الولايات المتحدة وقوات التحالف بطرق غير آمنة.

وفي أبريل/نيسان، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطيارين الروس حاولوا الاقتتال مع طائرات أمريكية فوق سوريا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته القيادة المركزية الأمريكية في 2 أبريل/نيسان، طائرة مقاتلة روسية من طراز SU-35 تقوم باعتراض "غير آمن وغير احترافي" لطائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-16.

وأظهر مقطع فيديو آخر بتاريخ 18 أبريل مقاتلة روسية انتهكت المجال الجوي للتحالف واقتربت على مسافة 2000 قدم من طائرة أمريكية، وهي مسافة يمكن أن تقطعها طائرة مقاتلة في غضون ثوان.

وسبق أن قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن الطيارين الروس لم يبدوا في تلك المواقف أنهم يحاولون إسقاط طائرات أمريكية، لكنهم ربما كانوا يحاولون "استفزاز الولايات المتحدة وجرنا إلى حادث دولي".