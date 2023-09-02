السعودية.. فيديو اعتراض الأمن سيارة سائق هرب بعد صدم مركبة أمنية والقبض عليه

الشرق الأوسط
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السعودية.. فيديو اعتراض الأمن سيارة سائق هرب بعد صدم مركبة أمنية والقبض عليه
Credit: Saudi moi

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتعامل قوات الأمن السعودية مع سائق صدم سيارة أمنية ولاذ بالفرار.

مقطع الفيديو المتداول نشرته وزارة الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت شرطة منطقة طبرجل بمنطقة الجوف على مواطن ألحق ضررا بمركبة أمنية عند محاولته الهرب أثناء قيادة مركبة من دون لوحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته على النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة للسائق بعد إلقاء القبض عليه بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

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