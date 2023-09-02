دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن برنامج مناورة "النجم الساطع 2023" التي تقام في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر مع 34 دولة في الفترة من 31 أغسطس/ آب إلى 14 سبتمبر/ أيلول "يعتمد على الشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود من الزمن بين الولايات المتحدة ومصر".

وذكر بيان للسفارة الأمريكية في مصر أن "الولايات المتحدة والقوات المسلحة المصرية ستقودان بشكل مشترك المناورة، التي يشارك بها ما يقرب من 1500 فرد من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية مع التركيز على الأمن والتعاون الإقليميين مع تعزيز قابلية التشغيل البيني في سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية".

وأضاف: "سيقوم أفراد الخدمة العسكرية المشاركون بإجراء تدريبات ميدانية، وتدريب مركز القيادة الذي يركز على عمليات صنع القرار العسكري، والأكاديميين العسكريين، وعمليات القيادة والسيطرة، والتخطيط المشترك لفرقة العمل المشتركة، وندوة قيادية رفيعة المستوى".

وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة إيفينيا سيدرياس إن "مناروة النجم الساطع 23 تعزز الشراكة الدفاعية المهمة بين الولايات المتحدة ومصر ويسلط الضوء على أهمية التعاون المستمر بين بلدينا لتحسين الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضافت: "نحن نقدر قيادة مصر في هذا المسعى والدعوة للعمل كشركاء مع القوات المسلحة المصرية من خلال مناورة النجم الساطع 23".

ومن جانبه، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لقد كانت النجم الساطع منذ فترة طويلة مثالا للشراكات العسكرية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وتظهر تدريبات هذا العام قوة التعاون العسكري الأمريكي المصري وتزيد من عمق قابلية التشغيل البيني لجميع الدول الشريكة".

وقالت السفارة الأمريكية إن هذا التدريب العسكري "يمثل شراكة تاريخية بين الولايات المتحدة والقوات المسلحة المصرية، التي تلعب دورا رائدا في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف العنيف".

وأضافت أن مناورات النجم الساطع، في نسختها الـ18 "تعد واحدة من أطول المناورات في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، حيث تم إجراء التمرين الأول في عام 1980".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة "ساهمت بأكثر من 50 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر منذ عام 1978، بهدف دعم وتوسيع قدرات الجيش المصري لحماية حدودها البرية والبحرية والدفاع عنها".

يذكر أن الجيش المصري أعلن، في بيان، عبر فيسبوك، عن انطلاق فعاليات "النجم الساطع 2023" بمشاركة 34 دولة، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب ، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.