(CNN)-- قالت السلطات في إسرائيل إن عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح في تل أبيب، السبت، عندما اشتبك مئات من أنصار الحكومة الإريترية ومعارضيها مع بعضهم البعض ومع الشرطة الإسرائيلية.

وقالت خدمة طوارئ نجمة داوود الإسرائيلية إن أكثر من 114 شخصًا عُولجوا من إصابات، بما في ذلك العشرات من ضباط الشرطة. وأضافت نجمة داوود الحمراء في بيان، أن ثمانية من الإصابات خطيرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في وقت لاحق إن 49 ضابطا أصيبوا وتم اعتقال 39 شخصًا. وأضافت الشرطة أنها أطلقت الذخيرة الحية عندما شعرت بالتهديد أثناء تخليص عناصرها من الحشود. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي من إصابات اليوم ناجمة عن الذخيرة الحية للشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين أنصار الحكومة الإريترية ومتظاهرين مناهضين للحكومة. وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت في محاولة لتفريق الحشد، بينما رشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في صناديق القمامة.

وقالت الشرطة إن الحجارة والهراوات وأسلحة أخرى ألقيت على "مثيري الشغب الإريتريين" وعلى الشرطة.

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، تقريرًا عن الاضطرابات في تل أبيب من قبل وزير الأمن القومي والمفتش العام للشرطة، و"أوعز باستعادة النظام"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.