دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها الإعلامي عبدالباري عطوان تناول فيها موضوع اليمن وقوة جماعة الحوثي الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال عطوان في مقطع الفيديو المتداول وهو جزء من حلقة بثها على صفحته بيوتيوب العام 2019: "الأمريكان اقتنعوا بأنهم أعطوا السعوديين والتحالف فرصة لكنه لم ينجح في الحسم العسكري فتفاوضوا مع أنصار الله (جماعة الحوثي) أمريكا لا تحترم إلا القوي.."

وتابع قائلا: "انصار الله اسقطوا طائرتين مسيرتين امريكيتين مش خايفين من أمريكا ولا خايفين من إسرائيل ولا خايفين من حد، أمريكا رفعت الراية البيضاء، أمريكا الآن بدها حل بدها تفاوض سعودي مع أنصار الله وحلف أنصار الله.."

وأضاف: "المرحلة المقبلة بهذا الشكل، يريدون (أمريكا) أن يجدوا للسعودية مخرج من هذه الحرب وعشان هيك تشتد المعارك في جنوب اليمن.. التحالف انهار بالصورة التي نعرفها، اليمنيين يجب أن يسلموا بأن الحل في أيديهم وليس بيد أمريكا ولا بيد السعودية ولا بيد الإمارات، الحل يمني ويجب أن يتوافقوا ويجب أن يجلسوا ويجب أن يتفاوضوا.."

واستطرد: "اليمن قوة عظمى وسيعود قوة عظمى، هم لا يريدون أن يكون قوة عظمى ولكن والله بعد هذه الحرب سيخرج اليمن منها قوة إقليمية عظمى أساسية ويعترفوا بها جميعا وتعترف بها أمريكا.."