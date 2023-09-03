دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل الدين السعودي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة.

وأثار مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عن صفحة "Golden Dose" جدلا حول تاريخ تصويره إن كان حديثا أم قديما، في حين تواصلت CNN مع مكتب العريفي للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن العريفي قد أثار تساؤلات عديدة العام 2019 بعد اختفاء حسابه لفترة وجيرة بمنصة أكس (تويتر سابقا) والذي كان يتابعه عليه نحو 24 مليون متابع بصورة مفاجأة، وعند محاولة الوصول إليه حينها عبر محركات البحث، تظهر رسالة للباحثين عنه بأن الصفحة غير موجودة دون إصدار الداعية أي توضيح حول سبب اختفاء حسابه عن "تويتر".

ويشار إلى أن آخر تدوينة كتبها العريفي على صفحته بمنصة أكس كانت في مايو/ أيار 2019 وقال فيها: "إدراك رمضان فضلُ ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده ’قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا‘.. واستثمارك شهر رمضان بالذِكر، والتلاوة، والتراويح، والصدقة، هو شكر لله وطلب لمزيد فضله ورحمته.. اللهم اشملنا برحمتك.. واختم لنا شهر رمضان برضوانك".