دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قُتل عضو قيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي السوري، الأحد، في ريف درعا برصاص من سمّاهم "إرهابيون"، أثناء توجهه إلى عمله، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا).

وقالت الوكالة في تقرير عبر موقعها على شبكة الإنترنت، إن "عضو قيادة شعبة نوى لحزب البعث العربي الاشتراكي بريف درعا، عبد الإله الفضيل قُتل برصاص إرهابيين، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة نوى".

ونقلت الوكالة عن أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي قوله، إن "إرهابيين استهدفوا عبد الإله الفضيل بعدة رصاصات، صباح الأحد، أثناء توجهه إلى عمله، ما أدى إلى وفاته على الفور، وقد نُقل جثمانه إلى مشفى نوى الوطني لحين دفنه".

وأشار الرفاعي إلى أن "الإرهابيين الذين لم يشبعوا بعد من الدماء والقتل المأجور، استهدفوا الفضيل المشهود له بأخلاقه الرفيعة وانتمائه الوطني الكبير"، حسبما نقلت عنه (سانا).