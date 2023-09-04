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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئیس الإيراني، إبراهیم رئيسي، إن بلاده والمملكة العربية السعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، داعيًا إلى استخدام قدراتهما لتطوير العلاقات بين البلدین، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

تصريحات رئيسي جاءت على هامش لقائه السفیر الإیراني الجدید لدى السعودية، علي رضا عنايتي، قبيل مغادرته إلى الرياض لبدء مهام منصبه، بعد اتفاق برعاية صينية في مارس/ آذار الماضي، على استئناف العلاقات بعد توقف دام سنوات.

وقال الرئيس الإيراني إن "التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة في البعد الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي من شأنه أن يرفع مكانة دول المنطقة في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية".

كان السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي أعلن الأحد توجهه إلى الرياض، الثلاثاء، مُشيرًا إلى أن نظيره السعودي سيصل إلى طهران في غضون نفس الفترة الزمنية.