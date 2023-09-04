دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خرج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من مركبة "دراغون" بعد وصولها إلى سطح الأرض ونقلها من المحيط إلى سفينة الإنقاذ في ولاية فلوريدا الأمريكية الإثنين.

وغادر الأفراد الأربعة لطاقم "Crew 6" المركبة تباعا ابتداء بقائد الطاقم ستيفن بوين تبعه وورن وودي هوبرغ ثم أندريه فيديايف ثم سلطان النيادي.

وهبطت المركبة بسلام الإثنين على سطح الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية الأحد في فلوريدا.

وخاض النيادي وطاقم "Crew 6" مهمة علمية استمرت لـ6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب.