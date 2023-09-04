تحمل "مواد مخدرة".. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيّرة قادمة من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة تحمل مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، فجر الاثنين، وفق ما نشره الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي.

وقال مصدر عسكري أردني مسؤول إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأردف المصدر قائلا إنه تم العثور على "الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

ودأب الجيش الأردني خلال الأشهر الماضية على إسقاط مسيرات قادمة من سوريا، حمل بعضها مواد مخدرة أو أسلحة.

وكانت دول عربية من ضمنها الأردن، قد أكدت ضرورة التعاون بين الحكومة السورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية.