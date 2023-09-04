دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت وزارة الداخلية الكويتية، من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي ترتكب الإساءة اللفظية، وتخدش الحياء العام، وتتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الأحد، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لُوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص، بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام، وجهاز الأمن بشكل خاص، والذي كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم".

وأضافت الوزارة في بيانها: "حيث تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة".

وأردف بيان الوزارة قائلا: "علماً بأنه قد تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبيان مخالفتهم للقانون وجاري إحالتهم إلى الجهات المختصة".

وختمت الداخلية الكويتية: "وإذ تنوه الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام وعدم مخالفة القانون، ومن يتجاوز ذلك، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية".