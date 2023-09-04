تعليقان من محمد بن زايد ومحمد بن راشد على عودة سلطان النيادي إلى الأرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالتي تهنئة بعد وصول رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد مهمة علمية استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".

وتابع رئيس الدولة في الإمارات: "صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".

من جانبه، كتب الشيخ محمد بن راشد عبر حساب على المنصة نفسها: "نهنىء شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض - أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية".

وهبطت مركبة الفضاء "دراغون" التي تضم طاقم "Crew 6" الذي يشمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض صبيحة الإثنين، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).